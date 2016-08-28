KEZBAN KARABOĞA

Vegan beslenme hassasiyeti giderek yayılıyor. Şirketler de bu duruma göre pozisyon almaya başladı. Bakın, Fransa merkezli dünyaca ünlü süt ürünleri ve su firması Danone, vegan pazara adım attı. Şirket, içerisinde dünyanın en büyük bitkisel süt markalarından Alpro’nun da yer aldığı Amerikan WhiteWave Foods markasını satın aldı. 12.5 milyar dolarlık anlaşma, Danone’nin 2007 yılından bu yana yaptığı en yüksek yatırım olarak görülüyor. Şimdi, dünyada durum böyleyken Türkiye’de neler oluyor? İlginç gelişmeler var. Vegan-Vejetaryen Ürün Sertifikası, V-Label Türkiye’ye 2014 yılı sonunda girdi. Bununla birlikte V-Label lisans talepleri de arttı. Türkiye’de ilk sertifika Nudo markasına verildi. Bunu Komagene, Eriş Un, Gloria Jeans Coffees, Upper West Side Falafel, Kurme, Vegan Peynir, Oses ve Entabi Çiğköfte markaları takip etti. Şimdi kozmetik firmalarının da içinde olduğu daha pek çok marka V-Label etiketi için değerlendirme sürecinde. Görünen o ki sayı artıyor. Bakın, Türkiye Vegan & Vejetaryenler Derneği’nin (TVD) verilerine göre dünyada vegan nüfusunda artış var. Örneğin 2009 yılında, ABD nüfusunun yüzde 1’i vejetaryen-veganken, şu anda ABD nüfusunun yüzde 5’inin vejetaryen ve vegan olduğu belirtiliyor. Almanya’da yüzde 10 civarında vegan ve vejetaryen yaşıyor. Bu, İsrail’de yüzde 9 civarında. İsveç’de yüzde 10, İtalya’da yüzde 7’yi aşmış durumda. Peki, Türkiye’de durum nedir?

2017’de sayım var

Türkiye’deki vegan nüfusu ile ilgili henüz net bir istatistiksel çalışma yok. Fakat TVD’nin Türkiye İstatistik Kurumu ile ortak başlattığı bir çalışma var. Sorular hazırlandı, 2017 yılında Türkiye’de vegan-vejetaryen nüfusunu belirlemeye yönelik bir çalışma yapılacak. Kıssadan hisse Türkiye’de vegan hassasiyetinin, bilincinin arttığı net olarak gözüküyor. İyi, sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu olsun…

Türkiye'nin ilk vegan belediyesi: Didim

Vegan dostu kent nasıl olunur?

Resmi olarak kendini vejetaryen-vegan dostu ilan eden bir şehir söz konusu olduğunda bu karar şehir için bir vejetaryen rehber oluşturmak ve tüm şehir sakinlerini haftada 1 gün etsiz beslenmeye teşvik etmek anlamı taşıyor. Bu uygulama dünyanın ilk Vegan kenti Barselona'da var. Barselona şimdi hizzmeti veren işyerlerinde topluca yürütülen "Etsiz Pazartesi" kampanyasını yaygınlaştırmaya çalışıyor.

V-Label nedir?

V-Label, Avrupa Vejetaryenler Birliği (EVU) tarafından geliştirilmiş lisanslı bir sembol. Vejetaryen-vegan ürünlerin, ambalaj üzerindeki karmaşık kod ve içeriklerinden bağımsız, kolay anlaşılır ve denetimli güvenirliği sağlanmış tek tip etiketle, uygunluğunu tescil etmek amacıyla kullanılıyor.