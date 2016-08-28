28 Ağustos 2016 Pazar
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Yaralanan asker kurtarılamadı

Şemdinli kırsalında dün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerleden 24 yaşındaki Uzman Çavuş Zeki Uğur, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
Yaralanan asker kurtarılamadı
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Dün öğlen saatlerinde Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne bağlı Yeşilova Köyü yakınlarındaki Mamreşa Bölgesi'nde Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel tarafından yürütülen operasyon sırasında bir grup PKK'lı teröristle sıcak temas sağlanmıştı. Çıkan çatışmada 4 asker yaralanırken, 3 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilmişti. 

Hakkari'de hastanede tedavisi süren askerlerden Uzman Çavuş Zeki Uğur, bugün öğlen saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bekar olan Uzman Çavuş Uğur'un cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'nın Büyükorhan İlçesi'ne gönderileceği bildirildi.

Şehit acısı Bursa'ya düştü

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi Yeşilova kırsalında bir grup PKK'lı teröristin yaptığı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Zeki Uğur’un acı haberi Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’ne bağlı Piribeyler Köyü’ne ateş düşürdü.

Bolu Komando Tugayı’ndan görevli olarak bölgeye giden Şehit Uzman Çavuş Zeki Uğur’un dün çatışmada yaralandığı haberini alan babası Yusuf Uğur ve annesi Hacer Uğur, Hakkari’ye gitmişti. Uğur’un şehit olduğu haberinin ilçeye ulaşması üzerine Büyükorhan Kaymakamı İlhan İlkan, Belediye Başkanı Hasan Taş ve Garnizon Komutanlığı’ndan gelen Yarbay Ercan Yavuz, ilçeden 30 kilometre uzaklıktaki köye giderek, acı haberi yakınlarına verdi. Şehidin evi ve köy, bayraklarla donatıldı.

Uğur Ailesi'nin 3 çocuğunun en küçüğü olan Zeki Uğur’un 1.5 yıl önce uzman çavuş olduğu ve en son 3 ay önce köyünü ziyaret ettiği öğrenildi.

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Zeki Uğur’un cenazesinin yarın Büyükorhan’da toprağa verilmesi bekleniyor.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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