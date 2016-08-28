28 Ağustos 2016 Pazar
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'İstanbul'un kurbanlık ihtiyacını Trakya karşılıyor'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Oral, "Özellikle Kırklareli'nin Istranca eteklerinde yetiştirilen hayvanların eti de lezzetli. Bu yıl Trakya'dan İstanbul'a yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvan gidecek" dedi.
'İstanbul'un kurbanlık ihtiyacını Trakya karşılıyor'
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oral, İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının önemli ölçüde Trakya'dan karşılandığını bildirdi.

Oral,  yaptığı açıklamada, Trakya'da besicilerin, İstanbulluların kurbanlık ihtiyacını karşılamak için son hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Trakya'nın hayvancılıkta önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Oral, bu bölgeden İstanbul'a sadece küçükbaş olarak 100 bin hayvan gideceğini kaydetti.

İstanbulluların Trakya'da yetişen hayvanlara daha fazla ilgi gösterdiğini anlatan Oral, "İstanbul'un kurbanlık ihtiyacının yüzde 90'ını Trakya karşılıyor. Trakya bölgesi hastalıklardan ari bölge olduğu için alıcıların ilk tercihi oluyor. Trakya'da gerçekten çok sağlıklı hayvanlar yetişiyor. Özellikle Kırklareli'nin Istranca eteklerinde yetiştirilen hayvanların eti de lezzetli. Bundan dolayı İstanbullular Trakya'da yetişen kurbanlıkları tercih ediyor. Bu yıl Trakya'dan İstanbul'a yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvan gidecek. Bu giden kurbanlıkların hiçbiri geri gelmeyerek satılacak çünkü İstanbul'da her besicinin müşterisi belli. Artık besiciler ile kurban alıcıları arasında bir dostluk olmuş." şeklinde konuştu.

Besicilerin kurbanlık hayvanlarını bayrama bir hafta kala İstanbul'a götürmeye başlayacaklarını dile getiren Oral, hayvan ağıllarındaki tüm hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Trakya'da yetişen kurbanlığın etinin lezzetli oluşuna da işaret eden Oral, "İstanbul'a kurbanlıkların çoğu Kırklareli'nden gitmektedir çünkü Kırklareli'nde Edirne ve Tekirdağ'a göre hayvancılık daha fazla. Kırklareli'nde hem hayvan sayısı hem de etin kalitesi çok daha iyi. Bu nedenle biz Trakya'da yetişen hayvanları önemsiyoruz. İstanbul'a doğu bölgelerinden de hayvan gitmekte. Ancak doğu bölgelerinde İstanbul'a yüzde 10 civarında hayvan getirilir, yüzde 7-8'i satılır." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul pazarı besicilerin yüzünü güldürüyor"

Kırklareli'nde 30 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yapan Abidin Maldır ise kurban bayramına sayılı günler kala hayvanlarını satış için hazırladıklarını belirtti.

Hayvanlarına bir yıl boyunca gözleri gibi baktıklarını dile getiren Maldır, kurban bayramı gelmesiyle besicilerin heyecanla pazara çıkacakları günü beklediklerini anlattı.

İstanbul'da hayvanlarını daha kolay ve istedikleri fiyatlara satabildiklerini vurgulayan Maldır, "İstanbul'a her yıl yaklaşık 300 kurbanlık götürüyoruz. Kurbanlıklarımızı yaklaşık 4 günde tamamını satıyoruz çünkü biz yaklaşık 25 yıldır hayvanlarımızı İstanbul'a götürerek satıyoruz. İstanbul'da müşterilerimiz hazır. Kurban bayramı öncesi müşterilerimiz bizi arayarak kurbanlıklarını ayırttırıyor. İstanbul pazarı besicilerin yüzünü her zaman güldürmüştür." dedi.

Maldır, hayvanlarını İstanbul'a götürmek için gün saydıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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