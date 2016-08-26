UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Manchester United'la birlikte A Grubu'nda yer alırken, Konyaspor H Grubu'nda, Osmanlıspor ise L Grubu'nda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimiz, gruplardaki rakipleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU

Manchester United

Fenerbahçe

Feyenoord

Zorya

B GRUBU

Olympiakos

APOEL

Young Boys

Astana

C GRUBU

Anderlecht

St-Étienne

Mainz

Qäbälä

D GRUBU

Zenit

Standard Liège

M. Tel-Aviv

Dundalk

E GRUBU

Viktoria Plzen

AZ

Austria Wien

Astra

F GRUBU

Athletic

Genk

Rapid Wien

Sassuolo

G GRUBU

Ajax

Roma

Celta

Panathinaikos

H GRUBU

Shaktar Donetsk

Braga

Gent

Konyaspor

I GRUBU

Schalke

Salzburg

Krasnodar

J GRUBU

Fiorentina

PAOK

Liberc

Qarabağ

K GRUBU

Inter

Sparta Praha

Southampton

H. Beer-Sheva

L GRUBU

Villarreal

Steaua

Zurich

Osmanlıspor