26 Ağustos 2016 Cuma
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Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Manchester United'la birlikte A Grubu'nda yer alırken, Konyaspor H Grubu'nda, Osmanlıspor ise L Grubu'nda yer aldı.
Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu
»

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Manchester United'la birlikte A Grubu'nda yer alırken, Konyaspor H Grubu'nda, Osmanlıspor ise L Grubu'nda yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimiz, gruplardaki rakipleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU
Manchester United
Fenerbahçe
Feyenoord
Zorya

B GRUBU
Olympiakos
APOEL
Young Boys
Astana

C GRUBU
Anderlecht
St-Étienne
Mainz
Qäbälä

D GRUBU
Zenit
Standard Liège
M. Tel-Aviv
Dundalk

E GRUBU
Viktoria Plzen
AZ
Austria Wien
Astra

F GRUBU
Athletic
Genk 
Rapid Wien
Sassuolo

G GRUBU
Ajax
Roma
Celta
Panathinaikos

H GRUBU
Shaktar Donetsk
Braga
Gent
Konyaspor

I GRUBU
Schalke
Salzburg
Krasnodar

J GRUBU
Fiorentina
PAOK
Liberc
Qarabağ

K GRUBU
Inter
Sparta Praha
Southampton
H. Beer-Sheva

L GRUBU
Villarreal 
Steaua
Zurich
Osmanlıspor

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