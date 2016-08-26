UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Manchester United'la birlikte A Grubu'nda yer alırken, Konyaspor H Grubu'nda, Osmanlıspor ise L Grubu'nda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un rakipleri belli oldu.
Temsilcilerimiz, gruplardaki rakipleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU
Manchester United
Fenerbahçe
Feyenoord
Zorya
B GRUBU
Olympiakos
APOEL
Young Boys
Astana
C GRUBU
Anderlecht
St-Étienne
Mainz
Qäbälä
D GRUBU
Zenit
Standard Liège
M. Tel-Aviv
Dundalk
E GRUBU
Viktoria Plzen
AZ
Austria Wien
Astra
F GRUBU
Athletic
Genk
Rapid Wien
Sassuolo
G GRUBU
Ajax
Roma
Celta
Panathinaikos
H GRUBU
Shaktar Donetsk
Braga
Gent
Konyaspor
I GRUBU
Schalke
Salzburg
Krasnodar
J GRUBU
Fiorentina
PAOK
Liberc
Qarabağ
K GRUBU
Inter
Sparta Praha
Southampton
H. Beer-Sheva
L GRUBU
Villarreal
Steaua
Zurich
Osmanlıspor