İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Portekizli futbolcu Joao Mario'yu kadrosuna kattı.

Milano ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendisini mavi-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Portekiz kulübü Sporting Lizbon da Mario'nun 45 milyon euroluk rekor bonservis ücretiyle Inter'e transfer olduğu duyurdu.

Altyapısından yetiştiği yeşil-beyazlı forma ile geçen 33 maçta 6 gol atan Mario, Portekiz Milli Takımı'nın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) mutlu sona ulaştığı kadroda yer almıştı.

En pahalı Portekizli

Joao Mario, Inter'e transfer olduğu 45 milyon euroluk bonservis ücretiyle bir Portekiz ekibinin sattığı en pahalı Portekizli futbolcu unvanını kazandı.

Son olarak, milli takımla EURO 2016'da boy gösteren Renato Sanches, 35 milyon euro bedelle Alman temsilcisi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.