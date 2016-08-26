26 Ağustos 2016 Cuma
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
Kayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeliKayseri kırsalına ‘kentle uyumlu’ kalkınma modeli
  • Altın
    125,418    0.54%
  • Euro
    3,3161    0.14%
  • Dolar
    2,9380    0.05%
  • BIST
    76.504    -0.37%

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin zorlu rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nda Manchester United, Feyenoord, Zorya Luhansk takımlarıyla eşleşti
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin zorlu rakipleri
»

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nda Manchester United, Feyenoord, Zorya Luhansk takımlarıyla eşleşti.
Toplam 48 takımın katıldığı kura çekiminde 4'erli 12 grup oluşturuldu. Gruplardaki her takım birbiri ile iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alacak takımlar ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında üçüncü sırayı alacak 8 takım Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 15 ve 29 Eylül, 20 Ekim, 3 ve 24 Kasım ile 8 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Zorya Luhansk, grup maçlarını Kiev'deki NSC Olimpiyskiy'de oynayacak.cqyiutmwiaayezo-001.jpg

 

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Osmanlıspor'un bileği bükülmüyor26 Ağustos 2016 Cuma 10:48
  • İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri26 Ağustos 2016 Cuma 10:05
  • Dünya Güreş Birliği İstanbul'da ofis açıyor26 Ağustos 2016 Cuma 09:59
  • İpek Soylu, ABD Açık'tan elendi26 Ağustos 2016 Cuma 09:45
  • Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü26 Ağustos 2016 Cuma 09:15
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 22 takım belli oldu26 Ağustos 2016 Cuma 09:08
  • Caner Erkin Beşiktaş'ta26 Ağustos 2016 Cuma 08:38
  • Fenerbahçe gruplara yükseldi25 Ağustos 2016 Perşembe 22:27
  • Osmanlıspor'dan Avrupa'da tarihi başarı25 Ağustos 2016 Perşembe 22:12
  • Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu25 Ağustos 2016 Perşembe 20:02

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.