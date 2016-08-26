UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe A Grubu'nda Manchester United, Feyenoord, Zorya Luhansk takımlarıyla eşleşti.

Toplam 48 takımın katıldığı kura çekiminde 4'erli 12 grup oluşturuldu. Gruplardaki her takım birbiri ile iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek. Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alacak takımlar ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında üçüncü sırayı alacak 8 takım Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 15 ve 29 Eylül, 20 Ekim, 3 ve 24 Kasım ile 8 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Zorya Luhansk, grup maçlarını Kiev'deki NSC Olimpiyskiy'de oynayacak.