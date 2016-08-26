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Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının ilk maçında Konyaspor ile Beşiktaş'ın karşılaşması 2-2 beraberlikle sonlandı.
Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında galip çıkmadı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

Konyaspor maçın 8. dakikasında Rijad Bajic'in golü ile öne geçti. Beşiktaş bu gole 14. dakikada Olcay Şahan ile karşılık verdi. Maçın ilk yarısı bu skorla sonlandı.

Beşiktaş, 53. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 2-1 öne geçti. Konyaspor, 60. dakikada Bajic'in golüyle beraberliği yakaladı.

82. dakikada Necip Uysal 2. sarı karttan kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Maç 2-2'lik beraberlikle son buldu.

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