Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantepspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

21. dakikada Güray Vural'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Muhammet Demir topa yükseldi, kalesini terk eden kaleci Gökhan Değirmenci, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

37. dakikada Gaziantepspor, gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Kayalı'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında sola açılan topu Emre Nefizi, boş kaleye gönderemeyerek net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Öte yandan maça saatler kala az sayıdaki Trabzonsporlu taraftar, kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı. Gaziantepsporlu taraftarların ise maraton tribününü doldurdukları, kale arkalarının ise boş kaldığı gözlendi.

Gaziantepsporlu oyuncular, karşılaşmaya "Pazar günü yapılacak olan Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingine tüm halkımızı davet ediyoruz" yazılı pankartla çıktı.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantepspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 yendi.

54. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Putsila'nın kaleyi cepheden gören noktada yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bero'nun vuruşu savunmadan sekti. Seken top, sol çaprazdaki Mehmet Ekici'ye geldi. Bu oyuncunun gelişine yaptığı plase vuruşta kaleci Gökhan Değirmenci uzanarak topu kontrol etti.

72. dakikada Trabzonspor, gole bir kez daha yaklaştı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Mehmet Ekici'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Durica, altıpas içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

89. dakikada Gaziantepspor 1-0 öne geçti. Sağ kanatta Muhammet Demir'in yaptığı pas hatası sonrası topla buluşan Orkan Çınar, bordo-mavili oyunculardan sıyrılıp ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlara gitti:1-0

90. dakikada Ibanez'in soldan kullanığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Suk'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kontrol etti.

90+3. dakikada pozisyon sonrasında yaşanan gerginlik nedeniyle Muhammet İldiz ile Uğur Demirok, sarı kart gördü. Muhammet İldiz, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma, Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gaziantepspor cephesi

Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan 3 puanın kendilerine moral ve motivasyon olarak iyi geldiğini kaydetti.

Takımla beraber çalışmalara geç başladığını hatırlatan ve transfer çalışmalarında da geciktiklerini dile getiren Kartal, "Öncelikle aramıza geç katılan oyuncularımız var. Her hafta onları takıma kazandırmayı düşünüyoruz. Bir taraftan da transfer çalışmalarımız var. Bazı oyuncularımızla anlaştık ancak bölgesel sorunlar yüzünden bu oyuncular gelmedi. Yani zor şartlar altında olan bizim takımımız." diye konuştu.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Yeni kurulan bir takım olduklarını ifade eden Yanal, "Bugün aksiyonu bol bir oyun olmadı. Yatan, yerden kalkmadı. Bu kadar su molasına da gerek yoktu. Dolayısıyla uzun süreli bir tempo yakalanamadı. İkinci yarıda oyunu çevirmemiz gereken dakikalar oynadık. Duran toplarda girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Yeni kurulan bir takımız. Zaman zaman iyi mücadele ediyoruz. En kısa süre içerisinde toparlanabilecek bir takımız. Eksik yönde futbolcularımız var. Rakibin bugünkü oyunda istediği strateji tuttu, biz ise stratejimizi sonuca çeviremedik." ifadelerini kullandı.