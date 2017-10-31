Berdan Cıvata, dünyadaki mega projelerde söz sahibi olmak istiyor

31 Ekim 2017

Tarsus’ta 5 kişilik bir ekiple 150 metrekare alanda kurulan Berdan Cıvata, artık Tarsus Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 12 bini kapalı toplam 33 bin metrekare alanda üretim yapıyor. Firmanın markası Türkiye’nin yanı sıra 10 ülkede daha tescilli. Türkiye’de İzmit Körfez Geçiş Köprüsü, Türkiye’den Kıbrıs’a Su Temini gibi birçok mega projenin bağlantı elemanlarını üreten ve Türkiye’nin 161’inci, sektörünün 2’nci Ar-Ge Merkezi unvanını alan firma, Turquality kapsamına girerek uluslararası projelere odaklandı.

1982’de STFA Cıvata’dan emekli olduğunda ağabeyi tarafından Tarsus’ta 150 metrekarede kurulmuş 5 çalışanlı Berdan Makine Atölyesinin başına geçen Hasan Şemsi, 2000 yılında 400 metrekareye büyüttüğü atölyeyi 25 çalışanıyla boşaltarak Tarsus OSB’de üç yılda bitirebildiği 1500 metrekarelik yeni fabrikasına taşındı…

Emekliliğinde Trakya Teknik Üniversitesi Makine Bölümünde ve Mersin Üniversitesinde Makine Elemanları dersleri de veren Hasan Şemsi bunun yanında İskenderun’da ve Arabistan’da bulunan cıvata fabrikalarına da bir süre danışmanlık yaptı.

Farkındalık yaratmak için kaliteye verdiği önem nedeniyle Türkiye’de cıvata-somun sektöründe en zengin test laboratuvarını kuran ve onu Türkak’tan ISO EN 17025’e göre akredite ettirerek sektöründe, laboratuvarı Akredite Belgesine sahip tek üretici oldu. Hasan Şemsi, ayrıca cıvata-somun üretim tesisleri yanında ısıl işlem tesisleri, elektro galvaniz, sıcak daldırma galvaniz, çinko lamelli kaplama tesisleri ve laboratuvarıyla Berdan Cıvata’yı tam entegre bir bağlantı elemanları üreticisi haline getirdi.

Türkiye’de bu sektörün ilk CE ve TucsaMARK Belgelerini alan Berdan Cıvata bugün; basınçlı kaplar için, M39 ve daha büyük çaplı 10.9 kalite cıvatalar için ve Tork Kontrollü cıvatalar için üretimde Yetkinlik Belgesi olan, AD 2000 W – ISO EN 14399-4 ve ISO EN 14399- 10 HRC gibi belgelerin yanında TSE, ISO 9001, ISO 10002, ISO 14001, ISO 18000, Gost gibi belgelerine de sahip. Firma, Türkiye’nin Gama, Tekfen, STFA, ENKA, Çalık gibi dev firmaları ile çalışırken yurtdışında da Nordex, Alstom, Siemens, Vestas, Gold Wind, Gamesa, Senviyon ve General Elektrik gibi rüzgar enerji sektörünün devleri ile çalışma başarısını gösteriyor.

Haremeyn istasyonlarının alt yapısında imzası var

İmza attığı mega projeler, Berdan Cıvata için dönüm noktası oldu. Firma, Mekke-Medine Haremeyn istasyonlarının alt yapısındaki ankeraj cıvatalarından, üst yapıdaki daldırma galvanizli 10.9 kalite cıvatalarına kadar tüm bağlantı elemanlarını üretti. İzmir-İstanbul ulaşımını 3,5 saate düşürecek otoyol üzerindeki, Avrupa’nın en uzun ikinci köprüsü olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün ayaklarını taşıyacak 10 metre uzunlukta 780 kilogram ağırlıkta ankeraj cıvatalarını da üretti. Bu üretim için köprü devi Japon IHI firmasının dünyada yeterlilik verdiği 3 firmadan biri olan Berdan Cıvata, bunun yanı sıra, Asrın Projesi olarak nitelendirilen denizin 250 metre altından, Anamur’dan Kıbrıs’a 80 kilometre uzunlukta içme suyu projesinde, 1,6 m çaplı boruların bağlantı elemanlarını ve paslanmaz saplama ve cıvatalarının yanında deniz suyu içerisinde 100-150 yıl paslanmaya dayanıklı özel bir kaplama ile korunan 10.9 kalite çelik cıvata, somun ve saplamaları da üretti. Bu çok uzun ömürlü kaplama, tuz testi korozyonuna 6 bin 500 saat, yani tam 270 gün dayanımlı. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

İkisi onaylandı dört patent için de başvurdu

Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 161’inci, sektörünün 2’nci Ar-Ge Merkezi olarak tescillenen Berdan Cıvata’nın bu merkez sayesinde sektöre faydalı modeller sunma şansı yakaladığını söyledi.

“Ar-Ge Merkezimizin tescili bizim için çok önemli bir gelişmeydi çünkü daha önce Mersin Üniversitesi teknoparkında ürün geliştirmelerimizi yaparken bu tescil sonrası kendi bünyemizde yenilikçi ürünler geliştirip üretmeye başladık” diyen Şemsi, Türkiye’de ilk kez üretilen ve ihracatı yapılan ‘tork kontrollü cıvataların’ hem sektöre hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı. 60 kadar ülkeye ihracat yapan Berdan Cıvata’nın, enerji, çelik yapılar, rafineler, petrokimya, inşaat, tersanecilik, havaalanları, hangarlar, asma köprüler, demiryolları, tünel, baraj inşaatları ve rüzgar enerji santralleri gibi sektörler için cıvata, saplama, dişli çubuk ve somun üretimi gerçekleştirdiğini anlatan Şemsi, “Teknoparktaki Berdan Cıvata Ar-Ge AŞ isimli şirketimiz dayanımın ön planda olduğu birçok sektöre yüksek mukavemetli ürünlerini ısıl işlem ve kaplama hatlarına yönelik yenilikçi projeleriyle kaliteden ödün vermeden geliştiriyor. Bu sayede uluslararası kalite standartlarını ve müşteri taleplerini dikkate alarak standardın dışında yenilikçi ürünleri de bünyesinde üretmeye başladı” diye konuştu. Şemsi, sektörle ilgili iki onaylanmış patent ve dört de patent başvurularının olduğunu dile getirdi.

150 yıla kadar dayanacak

Ar-Ge Merkezi kurma fikrinin ortaya çıkışını da anlatan Hasan Şemsi, “Önceki yıllarda Mersin Üniversitesi Teknoparkında yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda, Kıbrıs- Anamur Barış Suyu Projesi için ürettiğimiz cermocrom ile kaplanmış bağlantı elemanları 6 bin 500 saat tuz püskürtme testine tabi tutulmuş ve korozyona karşı 100-150 yıl arası bir dayanıma sahip olarak üretilmiştir. Bu ürünler bizi mega projelerde yer almak konusunda ön plana çıkardı. Bu da bizim kalitemizi artırmak ve farklı ürünler geliştirmek konusunda çalışmalarımızı sürdürebilmek adına kendi bünyemizde bir Ar-Ge Merkezi kurma fikrini doğurdu. Ar-Ge merkezimizde geliştirilen ve TANAP Projesi için 2 bin saat tuz püskürtme testine dayanımlı XYLAN 1424 tefl on kaplanmış bağlantı elemanları ve ülkemizde ilk kez üretilerek ihracatı yapılan tork kontrollü cıvatalar, bu kararı almamızın ne kadar yerinde olduğunun göstergesidir” dedi.

Entegre yönetim sistemi kurduk

Berdan Cıvata’nın bağlantı elemanları sektöründe galvanizleme, ısıl işlem konularında mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak faaliyet gösterirken, uluslararası standartlar ve ilkeleri esas alarak kaliteli ürün ve hizmet anlayışını en üst düzeyde gerçekleştirdiğini de vurgulayan Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında; hedefl erle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerin çevresel etkilerine uygun olarak, kirlenme, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için bir entegre yönetim sistemi kurduklarını da anlattı. Şemsi, “Hızlı ve güvenilir hizmetimizle ürünlerimizi sunmak, çevreyi korumak, deneyimli işgücü, teknolojik altyapımız ve malzeme gibi kaynaklarımızı verimli ve etkin bir şekilde kullanıp sistemimizi sürekli iyileştirerek eğitim ile sürdürülebilir bir gelişim içeren sektörümüzün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Berdan'ın kilometre taşları

1970: Berdan Cıvata’nın kurucusu Hasan Şemsi bağlantı elemanları sektörüne İstanbul’da Denet Cıvata ile giriş yaptı.

1977: Hasan Şemsi, Adana’da STFA Cıvata’ya transfer oldu. Fabrika Müdürü olarak 6 yıl çalıştı.

1982’ de emekli oldu.

1979: Tarsus’ta 5 çalışanla, 150 metrekare alanda Yunus Şemsi tarafından kurulan Berdan Makine torna atölyesi bağlantı elemanları üretimine başladı.

1982: Adana’da 6 yıl çalıştığı STFA Cıvatadan emekli olarak Tarsus’ta Berdan Makina’da işin başına geçen Hasan Şemsi atölyeyi kısa sürede 400 metrekareye çıkarttı. 2000: 25 çalışanıyla Mersin -Tarsus OSB’de yeni fabrikaya taşındı.

2001: Berdan Markası tescil edildi.

2003: TSE’den Cıvata, somun, saplama için TSE Uygunluk Sertifikaları alındı.

2004: Bitişikteki ikinci bir arsa daha alınarak yeni üretim binası yapıldı. İstihdam 45’e yükseldi.

2005: M33 çapa kadar somun dövebilen Türkiye’nin En büyük otomatik sıcak somun tezgâhı Berdan Cıvata’da üretime başladı.

2007:Berdan Cıvata’nın altın yılı oldu. Yazde 400 büyüme ile istihdam 115 kişiye ulaştı.

2008: Türkiye’de cıvata somun sektörünün ilk CE Belgesi alındı. Husum Rüzgar Enerji fuarına katılan ilk ve tek Türk firması Berdan Cıvata oldu ve rüzgar enerji devleri ile tanışıldı. Enerji Sektörüne yönelik bağlantı elemanları üretimine başlanıldı. Yatırım planları dahilinde OSB’ de 12.000 metrekarelik yeni bir arsa alındı.

2009: Türkiye’de Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Bureau Veritas denetiminde verdiği TUCSAMark yetkinlik belgesini alan ilk cıvatacı oldu. Berdan Cıvata’da kamaralı ilk ısıl işlem tesisi faaliyete girdi. Çukurova Kalkınma Ajansı’ndan Çevre Dostu Daldırma Galvaniz Tesisi Projesi için yüzde 40 hibe desteği kazandı ve tesis inşaatına başlandı.

2012: OSB’de arsa alındı. Kapalı alan 9.000 metrekareye çıkartıldı. Dakikada 5-6 adet gibi düşük bir hızla sıcak metotla cıvata döverek Türkiye’nin rekabetçi olamadığı M16-M22 çap grubu cıvatalarını dakikada 60-90 adet gibi bir hızla üretebilen tam otomatik 4 istasyonlu 49 ton ağırlıktaki ilk soğuk cıvata dövme tezgahı üretime başladı.

2013: Berdan Cıvata Laboratuvarı, sektörün ilk akreditasyon belgesi ve basınçlı kaplarla ilgili AD 2000 W Belgesini aldı.

2015: TOBB ve TEPAV’ın ortaklaşa düzenlediği Türkiye Hızlı Büyüyen 100 Firma yarışmasında 3 yıllık büyüme ortalaması ile Türkiye 26'ncısı oldu. İnovalig 2015 yarışmasında inovasyon süreçleri kategorisinde 2. Ödülü kazanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldı.

2016: Europen Business Awards (Avrupa İş Ödülleri) yarışmada, Ulusal Şampiyon seçildi.

2017:DÜNYA Gazetesi, DHL Express Türkiye’nin işbirliğinde TİM’in önderliğinde ve Akbank ile Turkcell’in sponsorluğunda düzenlenen “İhracatın Yıldızları Türkiye’nin Gizli Şampiyonları Ödül Töreni"nde Jüri Özel Ödülü aldı.

Dev rüzgar enerji santral üreticilerine çözüm ortağı

Hasan Şemsi, Türkiye’de sektörünün ISO EN 17025’e göre laboratuvarı Akredite Belgeli tek üreticisi olan Berdan Cıvata’nın Akredite Belgeli laboratuvarında bulunan iki çekme testi cihazı ile rakiplerinden ayrıştığını ve farkındalık yarattığını belirtti. Şemsi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çekme cihazlarından bir tanesi 60 tonluk diğeri ise 500 tonluk kapasitesiyle Avrupa’nın en güçlüsü ve bu çekme testi cihazının TPE’ye yapılmış patent başvurusu 39 ayda olumlu olarak sonuçlanmıştır. Akredite Belgeli zengin test laboratuvarı ve laboratuvarda 500 ton kapasitesiyle Avrupa’nın en güçlü çekme testi cihazı, 30 bin Nm gücüyle Avrupa’nın en güçlü tork testi cihazından birine sahip oluşumuz, entegre tesisimiz ve yetişmiş iş gücü kaynağımız ile başlangıçta 2 yılda alabildiğimiz ilk siparişleri son yıllarda tanışmadan sonraki 2-3 ayda almaya başladık. Hatta son zamanlarda hiçbir yerde tanışmadan firmanın ziyaretimize geleceğini bildirip, geldiğinde deneme siparişi verdiğini görmeye başladık. Geçtiğimiz günlerde yapılan 1,1 milyar dolarlık YEKA ihalesinden sonra gururla görüyoruz ki, bu ihaleye dünyanın en büyük 10 rüzgar Gülü üreticisi çağrılmış, 8 tanesi çağrıya iştirak etmiş ve bunlardan 7 tanesi ile ki bunlar Vestas, GE, Gold Wind, Siemens, Enercon, Nordex, Senvion’dur, çalışmaktayız. Ülkemiz sanayisi adına gurur duyuyoruz ve firmamız Berdan Cıvata olarak en büyük mutluluğu yaşıyoruz.”