2 bin doları geçen ons altında rekor yolculuğu başladı

Birol BOZKURT

Altın yatırımcısının yüzü gülüyor. ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisinin ardından Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerin artmasıyla beraber ons altın fiyatı 2 bin doları geçerek 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 2023 yılının en çok kazandıran yatırım araçlarının başında gelen gram altın ise haftanın ikinci işlem gününde de tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altın, haftanın 2. işlem gününde 2.016 dolar seviyesini gördü.

Ayrıca gram altın fiyatı da 1.876 TL ile haftanın ikinci işlem gününde de rekor kırdı. Altın fiyatlarının seyrini ve gelecek dönem hedeflerini Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı ile konuştuk. Altında rallinin daha başlamadığını belirten Sarı, altın fiyatlarını etkileyen en önemli başlığın jeopolitik riskler olduğunu söyledi.

Ortadoğu’da yaşanan İsrail-Hamas savaşında kısa süreli ateşkesin sağlanmasına rağmen savaşın gündemde kalmaya devam ettiğinin altını çizen Şirin Sarı, “Altın güvenli liman olma özelliğini taşımaya devam edecektir. İkinci neden merkez bankalarının faiz adımlarında gizli. Global merkez bankaları faiz yükseltme adımlarının sonuna geldi ve 2024 yılı başından itibaren faiz indirimlerini konuşmaya başlayacağız. Özellikle dolar endeksindeki gerilemeden altın cesaret alıyor.

Üçüncü nedene geldiğimizde, başta Çin, Polonya ve Singapur olmak üzere merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Merkez bankaları, 2023’ün ilk 9 ayında 800 ton altın alındı. Geçen yılki aynı döneme göre rekor kırıldı. 2022 yılında son 50 yılın rekoru kırılmıştı. Bu yılın, geçen yılın alım miktarını geçmesi bekleniyor. Bu noktada şunu anlıyoruz. Normalde enflasyonist süreçte değer koruma aracı olan altının hazine tahvil getirilerine rağmen tercih edilmesi dikkat çekici” diye konuştu.

“Gram altında 2.000 TL yolu açıldı”

Gram altında hem doların etkisi hem de ons altın etkisi ile rekorların geldiğini söyleyen Şirin Sarı, “Gram altında 2.000 TL yolu açıldı. Üzeri için ons altın daha belirleyici olabilir. İçeride enflasyon beklentileri de önemli olacak. Merkez bankamız faiz adımlarında sona yaklaşıyor. Faizin yüzde 40 -45 aralığında sonlanabileceğini tahmin ediyoruz.

Sonra enflasyonun faize yaklaşmasını bekleyeceğiz. 2024 Mart seçimlerine kadar iç piyasada durgunluk ve belirsizliğin hakim olmasını bekleyebiliriz. Bu süreçte mevduat faizlerine yatırım ön planda olabilir. Yatırımcının çeşitlendirme yapması durumunda altında portföylerde yer alacaktır. Goldman Sachs’ın 2024 yıl sonu dolar/TL tahmini 40.7 TL. Ons altında ortalama 2100 dolar ile hesaplandığında gram altın için 2.700 TL seviyeleri hesaplanıyor. Bugünkü fiyatın yüzde 42 üzerinde” dedi.

Ons altında rekor kırılacak mı?

Altın fiyatlarını yukarı taşıyan son etkinin küresel ekonomiye dair büyüme endişeleri olduğuna dikkat çeken Sarı, “2023’te dalgalı bir seyir izledik. 1.800 dolar seviyesi ve hızlıca 2000 dolar seviyeleri aşıldı. İki ileri bir geri fiyat adımları gördük. Beklenen yükselişine daha başlamadı diyebiliriz. Teknik görünüm olarak 2.000-2.100 bandını yakın vadede izleyeceğiz. Özellikle 2070 dolar seviyesi test edilirse 4. Kez denenmiş olacak ve kırılma ihtimali artıyor. 2100 dolar üzerinde ise 2150 ve 2300 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir” ifadelerini kullandı.