Altın madencileri prosedürlerin kısalmasını istiyor

The Legal 500 tarafından düzenlenen GC Zirvesi Ankara’da düzenlendi. Zirvede konuşan Altın Madencileri Derneği Başkanı ve TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, maden kanununun, madenlerin milli menfaatlere uygun aranması, işletilmesi ve üzerinde hak sahibi olunması ile terk edilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen ana merkezine, sürdürülebilir kalkınmayı konumlandırdığını kaydetti.

Uygulama esnasında karşılaşılan ikileşmelerin süreci yavaşlattığına işaret eden Mehmet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’de madenciliği düzenleyen 9 bakanlık, 21 kurum, 7 kanun, 87 yönetmelik, 8 tüzük ve 16 uluslararası sözleşme var. Yerli ya da yabancı yatırımcı fark etmeksizin madencilikte yaşadığımız en önemli sorun izin prosedürlerinin uzun sürmesi. Bu madencilik sektörünün ilerleyişini sekteye uğratan, sektöre zaman kaybettiren ve madencinin de sektöre güvenini azaltan bir durum.

Son dönemlerde açıklanan iki önemli politikada bu soruna işaret edildi. Orta Vadeli Program (OVP) ve 2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda madencilik faaliyetlerinin bütünleşik yönetim sistemiyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesine dikkat çekildi. Bu politikalar madenciliğin tek elden koordine edilebilmesi, kurumlar arası iletişimde belirli ikileşmelerin de engellenmesi anlamına gelecek.”

3,5 trilyon dolarlık varlık

Yılmaz, Türkiye’nin bilinen toplam maden varlığı değerinin 3,5 trilyon dolar olduğunu belirterek, bu anlamda madenciliğin lokomotif sektör olabilmesi için söz konusu mevzuat altyapısındaki düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini kaydetti.