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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Mayıs 2024)

Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kazanmaya başladı.

Haber Merkezi
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Güncel ons altın değeri 2 bin 288 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 08:55 itibarıyla 2 bin 282 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.382,38

Satış: 2.382,80

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.287,67

Satış: 2.288,00

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.811,81

Satış: 3.895,87

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.247,24

Satış: 15.535,84

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.599,80

Satış: 7.791,75

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.247,24

Satış: 15.535,84

Ata altın fiyatı

Alış: 16.031,88

Satış: 16.441,68

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.286,49

Satış: 1.711,52

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.186,04

Satış: 2.326,45

 