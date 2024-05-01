ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 288 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 08:55 itibarıyla 2 bin 282 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.382,38

Satış: 2.382,80

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.287,67

Satış: 2.288,00

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.811,81

Satış: 3.895,87

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.247,24

Satış: 15.535,84

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.599,80

Satış: 7.791,75

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.247,24

Satış: 15.535,84

Ata altın fiyatı

Alış: 16.031,88

Satış: 16.441,68

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.286,49

Satış: 1.711,52

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.186,04

Satış: 2.326,45