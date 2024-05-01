ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Mayıs 2024)
Altın fiyatları düşüş trendine son verdi ve yükselişe geçti. Piyasalar bu akşam açıklanacak Fed faiz kararını beklerken; altın fiyatları değer kazanmaya başladı.
Güncel ons altın değeri 2 bin 288 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 382 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 1 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 380 liradan yaparken; 1 Mayıs Çarşamba günü saat 08:55 itibarıyla 2 bin 282 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 891 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 895 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.382,38
Satış: 2.382,80
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.287,67
Satış: 2.288,00
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.811,81
Satış: 3.895,87
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.247,24
Satış: 15.535,84
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.599,80
Satış: 7.791,75
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.247,24
Satış: 15.535,84
Ata altın fiyatı
Alış: 16.031,88
Satış: 16.441,68
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.286,49
Satış: 1.711,52
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.186,04
Satış: 2.326,45