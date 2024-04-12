ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Nisan 2024)
Ons değeri ile dolar kurundaki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 12 Nisan Cuma günü itibariyle gram altın 2.478 TL'ye dayanmış durumda. İşte, 12 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları...
Ons değeri ile dolar kurundaki gelişmelerin etkilediği altın fiyatları yükseliş trendini sürdürüyor. 12 Nisan Cuma günü itibariyle gram altın 2.478 TL'ye dayanmış durumda. İşte, 12 Nisan 2024 Cuma canlı altın fiyatları...
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 doların destek konumunda olduğunu belirtiyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Nisan 2024 Cuma günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
Gram altın fiyatı
Alış: 2.477,96
Satış: 2.481,01
ONS altın fiyatı
Alış: 2.390,05
Satış: 2.390,43
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.969,04
Satış: 4.056,46
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 15.876,16
Satış: 16.176,21
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.913,27
Satış: 8.112,92
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.876,16
Satış: 16.176,21
ATA altını fiyatı
Alış: 16.885,70
Satış: 17.332,73
14 ayar altın bilezik fiyatı
Alış: 1.383,27
Satış: 1.828,41
22 ayar altın bilezik fiyatı
Alış: 2.343,31
Satış: 2.497,29