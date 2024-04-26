ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Nisan 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 2.439 TL'den kapattı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı:

Alış: 2.439,77

Satış: 2.440,21

Ons altın fiyatı:

Alış: 2.338,50

Satış: 2.338,89

Çeyrek altın fiyatı:

Alış: 3.999,24

Satış: 4.091,9

Cumhuriyet altını fiyatı:

Alış: 16.587

Satış: 16.838

Yarım altın fiyatı:

Alış: 7.973,48

Satış: 8.183,81

Ziynet altın fiyatı:

Alış: 15.633,31

Satış: 15.928,48

Ata altını fiyatı:

Alış: 16.466,33

Satış: 16.886,95

14 ayar altın bilezik fiyatı:

Alış: 1.424,73

Satış: 1.426,54

22 ayar altın bilezik fiyatı:

Alış: 2.279,56

Satış: 2.282,46