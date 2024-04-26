ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (26 Nisan 2024)
Altın fiyatları, Fed'in faiz rotasına daha fazla ışık tutabilecek ABD verileri öncesinde bir miktar yükselişe geçti. Güncel ons altın değeri 2 bin 338 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 439 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 26 Nisan altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 26 Nisan Cuma gününe 2 bin 2.439 TL'den kapattı. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 995 liradan alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı:
Alış: 2.439,77
Satış: 2.440,21
Ons altın fiyatı:
Alış: 2.338,50
Satış: 2.338,89
Çeyrek altın fiyatı:
Alış: 3.999,24
Satış: 4.091,9
Cumhuriyet altını fiyatı:
Alış: 16.587
Satış: 16.838
Yarım altın fiyatı:
Alış: 7.973,48
Satış: 8.183,81
Ziynet altın fiyatı:
Alış: 15.633,31
Satış: 15.928,48
Ata altını fiyatı:
Alış: 16.466,33
Satış: 16.886,95
14 ayar altın bilezik fiyatı:
Alış: 1.424,73
Satış: 1.426,54
22 ayar altın bilezik fiyatı:
Alış: 2.279,56
Satış: 2.282,46