ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Mayıs 2024)

Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günü 2 bin 431 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken bugün 3 bin 890 liraya yükseldi.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.431,64

Satış: 2.431,99

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.353,31

Satış: 2.353,70

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.890,62

Satış: 3.976,30

Cumhuriyet altını

Alış: 15.562,47

Satış: 15.856,56

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.749,41

Satış: 7.945,00

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.547,40

Satış: 15.841,40

Ata altın fiyatı

Alış: 16.159,15

Satış: 16.566,93

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.305,71

Satış: 1.726,77

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.217,27

Satış: 2.348,74