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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 353 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 431 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Mayıs altın fiyatları...

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Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günü 2 bin 431 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken bugün 3 bin 890 liraya yükseldi.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.431,64

Satış: 2.431,99

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.353,31

Satış: 2.353,70

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.890,62

Satış: 3.976,30

Cumhuriyet altını

Alış: 15.562,47

Satış: 15.856,56

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.749,41

Satış: 7.945,00

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.547,40

Satış: 15.841,40

Ata altın fiyatı

Alış: 16.159,15

Satış: 16.566,93

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.305,71

Satış: 1.726,77

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.217,27

Satış: 2.348,74

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