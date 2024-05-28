ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 353 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 431 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Mayıs altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günü 2 bin 431 liradan açılış yaptı. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken bugün 3 bin 890 liraya yükseldi.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.431,64
Satış: 2.431,99
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.353,31
Satış: 2.353,70
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.890,62
Satış: 3.976,30
Cumhuriyet altını
Alış: 15.562,47
Satış: 15.856,56
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.749,41
Satış: 7.945,00
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.547,40
Satış: 15.841,40
Ata altın fiyatı
Alış: 16.159,15
Satış: 16.566,93
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.305,71
Satış: 1.726,77
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.217,27
Satış: 2.348,74