ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Nisan 2024)
Altın fiyatları, Fed'in faiz rotasına daha fazla ışık tutabilecek ABD verileri öncesinde bir miktar yükselişe geçti. Güncel ons altın değeri 2 bin 337 liradan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 438 TL'den alıcı buluyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 28 Nisan altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 28 Nisan Pazar günü 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 987 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.438,11
Satış: 2.438,67
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.337,05
Satış: 2.338,87
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.900,98
Satış: 3.987,23
Cumhuriyet altını ne kadar?
Alış: 15.603,90
Satış: 15.900,15
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.777,57
Satış: 7.974,46
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.603,90
Satış: 15.900,15
Ata altın fiyatı
Alış: 16.496,85
Satış: 16.918,20
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.335,09
Satış: 1.766,97
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.265,02
Satış: 2.407,50