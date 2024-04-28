ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (28 Nisan 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 436 liradan yaparken; 28 Nisan Pazar günü 2 bin 438 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 983 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 987 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.438,11

Satış: 2.438,67

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.337,05

Satış: 2.338,87

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.900,98

Satış: 3.987,23

Cumhuriyet altını ne kadar?

Alış: 15.603,90

Satış: 15.900,15

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.777,57

Satış: 7.974,46

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.603,90

Satış: 15.900,15

Ata altın fiyatı

Alış: 16.496,85

Satış: 16.918,20

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.335,09

Satış: 1.766,97

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.265,02

Satış: 2.407,50