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ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Mayıs 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 425 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Mayıs altın fiyatları...

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Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 421 liradan yaparken; 30 Mayıs Perşembe günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 965 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.424,97

Satış: 2.425,37
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.337,70

Satış: 2.338,54
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.879,95

Satış: 3.965,48
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.519,78

Satış: 15.813,42

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.735,64

Satış: 7.930,96
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.519,78

Satış: 15.813,42
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.045,02

Satış: 16.450,00
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.297,31

Satış: 1.716,77
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.203,62

Satış: 2.334,12
 

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