ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Mayıs 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 330 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 425 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Mayıs altın fiyatları...
Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 421 liradan yaparken; 30 Mayıs Perşembe günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 965 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.424,97
Satış: 2.425,37
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.337,70
Satış: 2.338,54
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.879,95
Satış: 3.965,48
Cumhuriyet altını
Alış: 15.519,78
Satış: 15.813,42
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.735,64
Satış: 7.930,96
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.519,78
Satış: 15.813,42
Ata altın fiyatı
Alış: 16.045,02
Satış: 16.450,00
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.297,31
Satış: 1.716,77
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.203,62
Satış: 2.334,12