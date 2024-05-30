ALTINDA SON DURUM: Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (30 Mayıs 2024)

Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 421 liradan yaparken; 30 Mayıs Perşembe günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 425 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 959 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 965 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.424,97

Satış: 2.425,37



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.337,70

Satış: 2.338,54



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.879,95

Satış: 3.965,48



Cumhuriyet altını

Alış: 15.519,78

Satış: 15.813,42

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.735,64

Satış: 7.930,96



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.519,78

Satış: 15.813,42



Ata altın fiyatı

Alış: 16.045,02

Satış: 16.450,00



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.297,31

Satış: 1.716,77



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.203,62

Satış: 2.334,12

