ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Eylül 2024)

ABD’de dün açıklanan veriler sonucunda ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2.5 aylık enflasyon ise yüzde 0.2 oldu. Yıllık enflasyon böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Verinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine dair beklenti güçlendi.

Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.6 gelmesi yönündeydi.

Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı ve Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3 yıllık yüzde 3.2 yükseldi.

Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki yükseliş yüzde 0.2, yıllık yükseliş ise yüzde 2.9 olmuştu.

Açıklamaların ardından ise altının ons fiyatında bir miktar gerileme yaşandı ve 2 bin 504 dolar seviyesine indi.

Açıklanan verilerin ardından bugün de yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 751 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 401 liradan başladı.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.751,4980

Satış: 2.752,0790

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.402,5300

Satış: 4.496,4900

ONS altın fiyatı

Alış 2.510,4300

Satış: 2.512,8100

Cumhuriyet altını

Alış: 17.609,9000

Satış: 17.940,2200

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.769,91

Satış: 8.991,38

Ata altın fiyatı

Alış: 18.420,62

Satış: 18.889,83

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.504,72

Satış: 2.330,71

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.541,94

Satış: 2.688,02

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.605,76

Satış: 17.937,93