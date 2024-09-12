ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (12 Eylül 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 751 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.510 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 12 Eylül altın fiyatları...
ABD’de dün açıklanan veriler sonucunda ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2.5 aylık enflasyon ise yüzde 0.2 oldu. Yıllık enflasyon böylece Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Verinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine dair beklenti güçlendi.
Böylece ABD'de yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2, yıllık enflasyonun ise yüzde 2.6 gelmesi yönündeydi.
Enerji ve gıda fiyatlarının yer almadığı ve Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek TÜFE ağustosta aylık yüzde 0.3 yıllık yüzde 3.2 yükseldi.
Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki yükseliş yüzde 0.2, yıllık yükseliş ise yüzde 2.9 olmuştu.
Açıklamaların ardından ise altının ons fiyatında bir miktar gerileme yaşandı ve 2 bin 504 dolar seviyesine indi.
Açıklanan verilerin ardından bugün de yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 751 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 401 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.751,4980
Satış: 2.752,0790
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.402,5300
Satış: 4.496,4900
ONS altın fiyatı
Alış 2.510,4300
Satış: 2.512,8100
Cumhuriyet altını
Alış: 17.609,9000
Satış: 17.940,2200
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.769,91
Satış: 8.991,38
Ata altın fiyatı
Alış: 18.420,62
Satış: 18.889,83
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.504,72
Satış: 2.330,71
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.541,94
Satış: 2.688,02
Ziynet altın fiyatı
Alış: 17.605,76
Satış: 17.937,93