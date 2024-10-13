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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 927 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.655 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 13 Ekim altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 927 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 684 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın fiyatı

Alış: 2.927,62

Satış: 2.928,22

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.684,20

Satış: 4.787,64

ONS altın fiyatı

Alış 2.655,19

Satış: 2.658,00

Cumhuriyet altını

Alış: 18.736,79

Satış: 19.091,98

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.339,12

Satış 9.575,27

Ata altın fiyatı

Alış: 20.140,12

Satış: 20.652,06

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.644,88

Satış: 2.489,66

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.768,43

Satış: 2.922,96

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.736,79

Satış: 19.091,98