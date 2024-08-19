ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (19 Ağustos 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 711 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 337 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.711,14

Satış: 2.711,63

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.337,82

Satış: 4.433,51

ONS altın fiyatı

Alış 2.503,09

Satış: 2.503,48

Cumhuriyet altını

Alış: 17.351,29

Satış: 17.679,81

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.648,53

Satış: 8.867,02

Ata altın fiyatı

Alış: 18.104,29

Satış: 18.560,13

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.472,98

Satış 1.916,43

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.489,09

Satış: 2.625,70

Ziynet altın fiyatı

Alış: 17.352,09

Satış: 17.680,48