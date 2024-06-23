ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Haziran 2024)

Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.450,05

Satış: 2.450,67

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.321,38

Satış: 2.322,57

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.920,08

Satış: 4.006,85

Cumhuriyet altını

Alış: 15.680,31

Satış: 15.978,37

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.815,66

Satış: 8.013,69

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.680,31

Satış: 15.978,37

Ata altın fiyatı

Alış: 16.432,03

Satış: 16.851,80

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.333,20

Satış: 1.753,89

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.261,94

Satış: 2.388,38