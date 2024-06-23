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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 321 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 450 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Haziran altın fiyatları...

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Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.450,05

Satış: 2.450,67

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.321,38

Satış: 2.322,57

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.920,08

Satış: 4.006,85

Cumhuriyet altını

Alış: 15.680,31

Satış: 15.978,37

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.815,66

Satış: 8.013,69

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.680,31

Satış: 15.978,37

Ata altın fiyatı

Alış: 16.432,03

Satış: 16.851,80

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.333,20

Satış: 1.753,89

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.261,94

Satış: 2.388,38

Altın fiyatları yükseliyor

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Altın fiyatları yükseliyor
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