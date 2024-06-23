ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 321 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 450 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları bugün değer kaybediyor.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 489 liradan yaparken; 23 Haziran Pazar günü saat 08.10 itibarıyla 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 070 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 006 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.450,05
Satış: 2.450,67
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.321,38
Satış: 2.322,57
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.920,08
Satış: 4.006,85
Cumhuriyet altını
Alış: 15.680,31
Satış: 15.978,37
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.815,66
Satış: 8.013,69
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.680,31
Satış: 15.978,37
Ata altın fiyatı
Alış: 16.432,03
Satış: 16.851,80
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.333,20
Satış: 1.753,89
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.261,94
Satış: 2.388,38