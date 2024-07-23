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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Temmuz 2024)

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 538 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.398 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Temmuz altın fiyatları...

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Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın Pazartsi günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 23 Temmuz Salı günü de 2 bin 538 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 61 liraya geriledi.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.538,1870

Satış: 2.538,4410

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.061,74

Satış: 4.151,22

ONS altın fiyatı

Alış 2.398,52

Satış: 2.398,52

Cumhuriyet altını

Alış: 16.244,4000

Satış: 16.551,5300

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.098,10

Satış: 8.302,44

Ata altın fiyatı

Alış: 16.978,97

Satış: 17.412,33

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.381,23

Satış: 1.816,67

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.339,90

Satış: 2.480,04

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.246,98

Satış: 16.554,09

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