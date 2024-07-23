ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Temmuz 2024)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 538 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.398 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 23 Temmuz altın fiyatları...
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın Pazartsi günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 23 Temmuz Salı günü de 2 bin 538 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 61 liraya geriledi.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.538,1870
Satış: 2.538,4410
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.061,74
Satış: 4.151,22
ONS altın fiyatı
Alış 2.398,52
Satış: 2.398,52
Cumhuriyet altını
Alış: 16.244,4000
Satış: 16.551,5300
Yarım altın fiyatı
Alış: 8.098,10
Satış: 8.302,44
Ata altın fiyatı
Alış: 16.978,97
Satış: 17.412,33
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.381,23
Satış: 1.816,67
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.339,90
Satış: 2.480,04
Ziynet altın fiyatı
Alış: 16.246,98
Satış: 16.554,09