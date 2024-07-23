ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (23 Temmuz 2024)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın Pazartsi günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 23 Temmuz Salı günü de 2 bin 538 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 61 liraya geriledi.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.538,1870

Satış: 2.538,4410

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.061,74

Satış: 4.151,22

ONS altın fiyatı

Alış 2.398,52

Satış: 2.398,52

Cumhuriyet altını

Alış: 16.244,4000

Satış: 16.551,5300

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.098,10

Satış: 8.302,44

Ata altın fiyatı

Alış: 16.978,97

Satış: 17.412,33

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.381,23

Satış: 1.816,67

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.339,90

Satış: 2.480,04

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.246,98

Satış: 16.554,09