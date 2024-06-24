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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 453 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Haziran altın fiyatları...

Haber Merkezi
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Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı. 

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla 2 bin 453 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.452,79

Satış: 2.453,15

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.325,04

Satış: 2.325,36

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.924,46

Satış: 4.010,91

Cumhuriyet altını

Alış: 15.697,82

Satış: 15.994,56

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.824,38

Satış: 8.021,81

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.697,82

Satış: 15.994,56

Ata altın fiyatı

Alış: 16.432,03

Satış: 16.851,80

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.333,76

Satış: 1.754,54

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.262,85

Satış: 2.389,33