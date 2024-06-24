ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 325 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 453 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 24 Haziran altın fiyatları...
Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı.
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla 2 bin 453 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.452,79
Satış: 2.453,15
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.325,04
Satış: 2.325,36
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.924,46
Satış: 4.010,91
Cumhuriyet altını
Alış: 15.697,82
Satış: 15.994,56
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.824,38
Satış: 8.021,81
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.697,82
Satış: 15.994,56
Ata altın fiyatı
Alış: 16.432,03
Satış: 16.851,80
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.333,76
Satış: 1.754,54
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.262,85
Satış: 2.389,33