ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (24 Haziran 2024)

Altın fiyatları haftayı düşüş eğiliminde kapattı. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yeni haftaya yükselişle başladı.

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 450 liradan yaparken; 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.25 itibarıyla 2 bin 453 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 006 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.452,79

Satış: 2.453,15

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.325,04

Satış: 2.325,36

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.924,46

Satış: 4.010,91

Cumhuriyet altını

Alış: 15.697,82

Satış: 15.994,56

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.824,38

Satış: 8.021,81

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.697,82

Satış: 15.994,56

Ata altın fiyatı

Alış: 16.432,03

Satış: 16.851,80

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.333,76

Satış: 1.754,54

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.262,85

Satış: 2.389,33