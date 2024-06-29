ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Haziran 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 29 Haziran Cumartesi günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 449 TL'den işlem görüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,596.54 liradan 2,464.41 liraya yükselerek değer yüzde 54,36 değer kazancı yaşadı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.449,68

Satış: 2.450,33



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.326,29

Satış: 2.327,23



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.919,49

Satış: 4.006,28



Cumhuriyet altını

Alış: 15.677,98

Satış: 15.997,13



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.814,49

Satış: 8.012,57



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.694,37

Satış: 15.991,26



Ata altın fiyatı

Alış: 16.382,12

Satış: 16.800,65



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.323,13

Satış: 1.748,06



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.245,59

Satış: 2.379,86