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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 326 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 449 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Haziran altın fiyatları...

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Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 29 Haziran Cumartesi günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 449 TL'den işlem görüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,596.54 liradan 2,464.41 liraya yükselerek değer yüzde 54,36 değer kazancı yaşadı.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.449,68

Satış: 2.450,33
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.326,29

Satış: 2.327,23
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.919,49

Satış: 4.006,28
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.677,98

Satış: 15.997,13
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.814,49

Satış: 8.012,57
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.694,37

Satış: 15.991,26
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.382,12

Satış: 16.800,65
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.323,13

Satış: 1.748,06
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.245,59

Satış: 2.379,86

 

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