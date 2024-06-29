ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (29 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 326 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 449 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Haziran altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 452 liradan yaparken; 29 Haziran Cumartesi günü saat 07:35 itibarıyla 2 bin 449 TL'den işlem görüyor. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,596.54 liradan 2,464.41 liraya yükselerek değer yüzde 54,36 değer kazancı yaşadı.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.449,68
Satış: 2.450,33
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.326,29
Satış: 2.327,23
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.919,49
Satış: 4.006,28
Cumhuriyet altını
Alış: 15.677,98
Satış: 15.997,13
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.814,49
Satış: 8.012,57
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.694,37
Satış: 15.991,26
Ata altın fiyatı
Alış: 16.382,12
Satış: 16.800,65
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.323,13
Satış: 1.748,06
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 2.245,59
Satış: 2.379,86