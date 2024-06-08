ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Haziran 2024)

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Haziran Cumartesi günü 2 bin 381 TL'ye kadar geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 810 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.381,76

Satış: 2.382,47



Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.293,21

Satış: 2.294,35



Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.810,82

Satış: 3.895,34



Cumhuriyet altını

Alış: 15.243,29

Satış: 15.533,70



Yarım altın fiyatı

Alış: 7.597,83

Satış: 7.790,68



Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.243,29

Satış: 15.533,70



Ata altın fiyatı

Alış: 16.009,86

Satış: 16.419,11



14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.291,55

Satış: 1.712,68



22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.291,55

Satış: 1.712,68

