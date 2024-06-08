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ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Haziran 2024)

Güncel ons altın değeri 2 bin 293 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 381 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Haziran altın fiyatları...

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Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Haziran Cumartesi günü 2 bin 381 TL'ye kadar geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 810 TL'den alıcı buluyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.381,76

Satış: 2.382,47
 

Altın/Ons fiyatı

Alış: 2.293,21

Satış: 2.294,35
 

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3.810,82

Satış: 3.895,34
 

Cumhuriyet altını

Alış: 15.243,29

Satış: 15.533,70
 

Yarım altın fiyatı

Alış: 7.597,83

Satış: 7.790,68
 

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15.243,29

Satış: 15.533,70
 

Ata altın fiyatı

Alış: 16.009,86

Satış: 16.419,11
 

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.291,55

Satış: 1.712,68
 

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.291,55

Satış: 1.712,68
 