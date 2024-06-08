ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (8 Haziran 2024)
Güncel ons altın değeri 2 bin 293 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 381 TL. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 8 Haziran altın fiyatları...
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 8 Haziran Cumartesi günü 2 bin 381 TL'ye kadar geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 940 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 810 TL'den alıcı buluyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 2.381,76
Satış: 2.382,47
Altın/Ons fiyatı
Alış: 2.293,21
Satış: 2.294,35
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3.810,82
Satış: 3.895,34
Cumhuriyet altını
Alış: 15.243,29
Satış: 15.533,70
Yarım altın fiyatı
Alış: 7.597,83
Satış: 7.790,68
Ziynet altın fiyatı
Alış: 15.243,29
Satış: 15.533,70
Ata altın fiyatı
Alış: 16.009,86
Satış: 16.419,11
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.291,55
Satış: 1.712,68
22 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.291,55
Satış: 1.712,68