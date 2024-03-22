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Altının gramı 2 bin 239 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 239 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını ise 15 bin 250 liradan satılıyor.

Haber Merkezi
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Altının dün ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 2 bin 243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 239 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatı, buradan gelen kar satışlarının da etkisiyle günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 181 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Altının gramı 2 bin 219 liradan işlem görüyor

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Altının gramı 2 bin 219 liradan işlem görüyor
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