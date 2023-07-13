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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 653 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 653 bin liraya yükseldi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 926 milyon 994 bin 25,54 lira, işlem miktarı ise 2.394,86 kilogram oldu.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 653 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 631 bin lira, en yüksek 1 milyon 654 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 653 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 926 milyon 994 bin 25,54 lira, işlem miktarı ise 2.394,86 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 969 milyon 366 bin 563,45 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi,Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Altının kilogramı 1 milyon 627 bin 990 liraya çıktı

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Altının kilogramı 1 milyon 627 bin 990 liraya çıktı
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