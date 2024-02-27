Altının kilogram fiyatı 2 milyon 117 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 80 bin lira, en yüksek 2 milyon 128 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 117 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 112 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 122 milyon 628 bin 208,95 lira, işlem miktarı ise 1.012,11 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 147 milyon 124 bin 643,28 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.