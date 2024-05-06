Altının kilogram fiyatı 2 milyon 445 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 384 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 445 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 445 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 435 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira, işlem miktarı ise 546,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 329 milyon 970 bin 778,52 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.