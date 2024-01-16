Altının kilogram fiyatı 2 milyon 53 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 955 bin lira, en yüksek 2 milyon 58 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 53 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 60 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 277 milyon 752 bin 330,98 lira, işlem miktarı ise 1.117,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 309 milyon 666 bin 212,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.