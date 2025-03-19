Altının kilogram fiyatı 3 milyon 728 bin TL oldu

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 728 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 857 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 580 bin liradan tamamlamıştı.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 964 milyon 763 bin 9,25 lira, işlem miktarı ise 265,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 14 milyon 869 bin 316,99 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, İlkarlar Döviz ve Kıymetli Madenler, Gülkay Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Garanti BBVA olarak sıralandı.