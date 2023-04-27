Altının kilogramı 1 milyon 236 bin liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 236 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 236 bin lira, en yüksek 1 milyon 365 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 azalarak 1 milyon 236 bin liradan tamamladı.

Toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 699 milyon 354 bin 627,42 lira, işlem miktarı ise 2.044,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 703 milyon 86 bin 793,86 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.