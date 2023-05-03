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Altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 365 bin liraya yükseldi.

Haber Merkezi
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 351 bin 200 lira, en yüksek 1 milyon 377 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1 milyon 365 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 797 milyon 859 bin 677,77 lira, işlem miktarı ise 2.086,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 815 milyon 978 bin 940,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Altının gram fiyatı 1.263 lira seviyesinden işlem görüyor

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