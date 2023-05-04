Altının kilogramı 1 milyon 386 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 266 bin lira, en yüksek 1 milyon 386 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 1 milyon 386 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 824 milyon 796 bin 406,75 lira, işlem miktarı ise 2.080,54 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 830 milyon 559 bin 653,10 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.