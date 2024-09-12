Beklentiler altının ateşini yükseltti: ECB faiz kararı ve ABD ÜFE sonrası ons altında yeni rekor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi kararının ve ABD'de üretici enflasyonunun (ÜFE) beklentilere paralel olarak gerçekleşmesi, altın fiyatlarında sert bir yükselişe neden oldu.

Yatırımcılar, bu gelişmelerin ardından altına yöneldi ve ons altın, 2.535,32 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altın rallisi, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da benzer bir hamle yapacağı ve Eylül toplantısında faiz indirimine gideceği beklentileriyle daha da güçlendi. Eğer Fed, 2020'den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürürse, altın fiyatlarının daha da yükselebileceği tahmin ediliyor.

Şu sıralarda altının ons fiyatı, düne göre yüzde 0,71 artışla 2.529,35 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının devam ettiğini ve özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin bu talebi artırdığını gösteriyor.