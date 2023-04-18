Citigroup, altın ve gümüş tahminini güncelledi

Altın fiyatında yukarı hareketin devamı için 2.075-2.100 dolar aralığının önemli bir zorluk olmaya devam edeceğini belirten Citi; ancak fiziki talep istikrarlı kaldığı sürece yatırımcı girişlerinin fiyatın 2023'ün ikinci yarısında daha yukarı gitmesine imkan vereceğini vurguladı.

Citi yayınladığı raporda, ons gümüş için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 0-3 ay için fiyat tahminini 24 dolar seviyesinden 28 dolara çıkaran Citi, 6-12 ay için beklentisini 28 dolardan 30 dolara yükseltti.

Citi'nin 2023 yılı için ortalama ons gümüş fiyatı beklentisi de 25 dolardan 27 dolar seviyesine çıktı.

Yapılan değerlendirmede, "Fiyatlar önceden düşünülenden daha fazla yükselecek. Boğa piyasasının temel yönlendiricilerinin çoğunun hali hazırda gerçekleşmekte olduğunu görüyoruz" denildi.

Citi, ABD doları ve faizlerde önümüzdeki aylar için aşağı yönlü riskler gördüklerini, buna karşın değerli metallere yatırımcı ilgisinin artacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

13 ayın zirvesini gördü

ABD'den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, geçtiğimiz perşembe günü 2 bin 48 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesini görmüştü.

Altının ons fiyatı geçen hafta cuma günü yüzde 1.8 değer kaybıyla 2.004 dolara inmişti.