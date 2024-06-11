Dünya Altın Konseyi: Altın çıkarılamıyor

Emre ERGÜL

Madencilerin daha fazla kazı yapmakta zorlanması nedeniyle altın bulmak zorlaştı… Açıklama, Dünya Altın Konseyi’nden (WGC) geldi. Konsey, sarı metal yataklarının bulunmasının zorlaşması nedeniyle altın madenciliği sektörünün üretim artışını sürdürmekte zorlandığını söyledi. WGC verilerine göre, sarı maden üretimi 2023’te bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 0.5 arttı.

2022’de büyüme yıllık yüzde 1.35 iken, bir önceki yıl bu oran yüzde 2.7’ydi. 2020’de ise küresel altın üretimi yüzde 1 kayıpla son 10 yılın ilk düşüşünü kaydetti. WGC Baş Pazar Stratejisti Joh Reade, sektörün bir sürdürülebilirlik sorunu yaşadığına dikkat çekti: “2024’ün ilk çeyreğinde maden üretiminin yıllık yüzde 4 artışla rekor seviyeye ulaştığını gördük. Bence asıl hikaye şu: 2008 civarındaki 10 yıllık hızlı büyümenin ardından, madencilik sektörü üretimde sürdürülebilir bir büyüme rapor etmekte zorlanıyor. Birçok potansiyel alan keşfedildi. Bu nedenle düya çapında yeni altın yataklarının bulunması zorlaştı.”

57 bin ton bekliyor

WGC’ye göre, bir madenin üretime hazır hale gelmesi ortalama 10 ila 20 yıl alıyor. Dahası bulunan yatakların sadece yüzde 10’unda, yatırımı karşılayacak yeterli altın çıkarılıyor. Bugüne kadar, çoğunluğu Çin, Güney Afrika ve Avustralya olmak üzere, yaklaşık 187 bin metric ton altın çıkarıldı. Yerin altında çıkarılmayı bekleyen altın rezervi ise yaklaşık 57 bin ton... İşte bu noktada Reade şu yorumu yapıyor: “Keşif süreci uzun sürüyor. Hükümetlerin izin vermesi zaman alıyor. Gerekli lisansın çıkartılması yıllar alabiliyor. Madencilik yapmak daha da zorlaşıyor. Altyapı inşaaları da finansman operasyonlarında ek maliyetlere neden oluyor. Altını bulmak, izin vermek, finance etmek ve işletmek giderek zorlaşıyor.”

Altın geçen hafta yüzde 1.4 düştü

Emtia piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor. Geçen hafta fiyatlar ons bazında altında yüzde 1.4, paladyumda yüzde 0.1, gümüşte yüzde 4.1, platinde yüzde 6.9 azaldı. Tezgâh üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 3.8, nikelde yüzde 8.5, kurşunda yüzde 3.2, çinkoda yüzde 6.8 düştü. Açıklanan makroekonomik verilerin ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişeleri tetiklemesiyle baz metallerde geçen hafta sert düşüşler görüldü. Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.4 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 13.5 artış kaydetti.

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 7.6, soya fasulyesinde yüzde 2.3 azalırken, pirinçte yüzde 2.8, mısırda yüzde 0.4 değer kazandı. IntercontinentalExchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 2 azalış kaydederken, şekerde yüzde 3.6, kahvede yüzde 1.1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 6.5 yükseliş kaydetti. Vietnam'daki kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Maden ve mineral zengini Afrika yeni çekim merkezi

Güney Kore-Afrika Zirvesi’nde enerji ve doğal kaynaklar üzerine işbirliğini öngören anlaşmaların imzalanması, önemli minerallere ev sahipliği yapan Afrika'yı yeniden gündeme getirdi. Dünyada altın madeni üretimindeki payı yaklaşık yüzde 20 olan Afrika kıtası, otomotiv sanayisi, elektronik ve sağlık gibi birçok sektörde en çok ihtiyaç duyulan kaynaklardan platinin de dünyadaki en büyük üreticisi… Küresel çapta üretimin yaklaşık yüzde 92'sini karşılarken, Güney Afrika ise Afrika kıtasındaki toplam üretimin yüzde 95'ini karşılıyor.