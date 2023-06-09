Gram altın 1500 liraya dayandı
Gram güne yüzde 1,40’lık artışla başladı. Gram altın sabah saatlerinde 1494 liraya çıkarak rekor serisine bir yenisini daha ekledi.
Haber Merkezi
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Gram altın 1483 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışı 1461 lira olan gram, gün içerisinde 1494 liraya kadar yükseldi.
Çeyrek altın 2422 liradan, yarım altın ise 4850 liradan fiyatlanıyor.
Yarım altın ise haftanın son işlem gününde yüzde 1,5'luk artışla 4850 lira seviyesinde.
Cumhuriyet altını 9661 lira seviyesine yükselirken, ons altın ise 1964 dolar seviyesinde.
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