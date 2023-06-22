Gram altın 1500 TL seviyesine ulaştı

Gram altın tarafında ise TCMB'nin faiz kararı sornası Dolar/TL kurunun 24 üzerine çıkmasıyla yeni tarihi zirve görüldü. Ons altın ve bankalararası dolar/TL kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın 1.500 TL seviyesine yükseldi.

Powell, Çarşamba günü Kongre’de yaptığı yarı yıl konuşmasında bu yıl iki faiz artışı daha yapılmasının oldukça iyi bir tahmin olacağını söyleyerek enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirme taahhüdünün altını çizdi.

Yatırımcılar, bu ay daha fazla şahinleşen gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının sayısındaki artışa odaklanıyor.

Altın, ABD’de bankacılık krizine dair endişelerin hafiflemesi ve Fed’in bu yıl faiz indirimi yapması ihtimalinin neredeyse tamamen ortadan kalkmasıyla kayda değer oranda destek kaybetmişti. Değerli metal Mayıs’ta gördüğü zirve seviyesinden yüzde 6 değer kaybetti.