Gram altın 1550 lirayı aştı

Çeyrek altın 2 bin 537 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın, perşembe gününü 2 bin 503 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 5 bin 73 liradan fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5 bin 125 liraya kadar yükselen yarım altın, haftanın dördüncü işlem gününü 5 bin 6 lira seviyesinden noktalamıştı.

Önceki kapanışı 9 bin 982 lira olan Cumhuriyet altını ise 10 bin 118 liradan satılıyor.

Ons altın ise yatay seyirle bin 915 dolar seviyesinde.