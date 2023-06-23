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Gram altın 1550 lirayı aştı

Gram altın (spot) yüzde 1,4'lük artışla bin 552 liradan işlem görüyor. Faiz kararından sonra 100 lirayı aşan yükseliş yapan gram, günün ilk işlem saatlerinde bin 567 TL'ye kadar çıkmıştı.

Haber Merkezi
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Çeyrek altın 2 bin 537 lira seviyesinden alıcı buluyor. Çeyrek altın, perşembe gününü 2 bin 503 liradan tamamlamıştı.

Yarım altın 5 bin 73 liradan fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5 bin 125 liraya kadar yükselen yarım altın, haftanın dördüncü işlem gününü 5 bin 6 lira seviyesinden noktalamıştı.

Önceki kapanışı 9 bin 982 lira olan Cumhuriyet altını ise 10 bin 118 liradan satılıyor.

Ons altın ise yatay seyirle bin 915 dolar seviyesinde.

Gram altın 1500 TL seviyesine ulaştı

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Gram altın 1500 TL seviyesine ulaştı
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