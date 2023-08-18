Gram altın 1650 liradan işlem görüyor
Altın fiyatları yurt içi ve yurt dışında güne yükselişle başladı. Ons altın 1900 doların altına kalmaya devam ederken gram altın ise 1650 lira seviyesinde.
Haber Merkezi
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Gram altın (spot) yüzde 0,34'lük yükselişle 1650 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın 2697 liradan satılıyor. Çeyrek, perşembe gününü 2689 liradan tamamlamıştı.
Yarım altın 18 liralık değerlenme ile 5396 lira seviyesinde bulunuyor.
Önceki kapanışı 10724 lira olan cumhuriyet altını, 10758 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın ise 4 dolarlık yükselişle 1893 dolar seviyesinde.