Gram altın 1.676 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.676 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.670 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.676 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.880 liradan, Cumhuriyet altını 11.520 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 1.879 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyrin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.