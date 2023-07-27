Gram altın 1716 lirayı gördü
Altın, Fed'in 25 baz puanlık faiz artırımı yapmasının ardından hem yurt içinde hem de yurt dışında yükseldi. Gram altın (spot) güne yüzde 0,32'lik yükselişle başlayarak 1712 liraya ulaştı. Gram, günün ilk işlem saatlerinde 1716 lirayı görmüştü.
Gram altın (spot) perşembe gününe yüzde 0,32'lik yükselişle başlayarak 1712 liraya ulaştı. Gram, günün ilk işlem saatlerinde 1716 lirayı görmüştü.
Çeyrek altın ise 9 liralık yükselişle 2799 liradan satılıyor.
Yarım altın, 5598 lira seviyesinden alıcı buluyor. Yarım, çarşamba gününü 5580 liradan tamamlamıştı.
Önceki kapanışı 11127 lira olan cumhuriyet altını, 11158 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın ise yüzde 0,21'lik değerlenme ile 1976 dolara ulaştı. Ons, bu sabah 1982 dolara kadar tırmanmıştı.