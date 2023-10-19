Gram altın 1.757 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.757 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.890 liradan, cumhuriyet altını 11.800 liradan satılıyor.
Dün altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,53 artışla 1.753 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 primle 1.757 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.890 liradan, cumhuriyet altını 11.800 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün 1.962 dolarla 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından günü yüzde 1,3 artışla 1.948 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 yükselişle 1.951 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yarattığı belirsizliklerin emtia fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydederek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi.