Gram altın 1.784 TL'ye yükselerek yeni bir rekor kırdı
Gram altın haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor.
Haber Merkezi
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Gram altın haftanın son iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Altın fiyatları jeopolitik riskler ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla yön bulmaya devam ediyor. Gram altın fiyatları 1800 lira sınırına ulaşırken, çeyrek altın fiyatları ise 3 bin lira sınırında seyrediyor.
Altın fiyatları 20 Ekim Cuma yani bugün dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yükselişe geçti. Gram altın 1.784 TL'ye yükselerek rekor kırdı.