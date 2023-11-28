Gram altın 1900 lira seviyelerine yakın

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1872 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1875 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 85 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 16 dolar seviyesinde bulunuyor.