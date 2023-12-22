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Gram altın fiyatında tarihi rekor

Ons altın fiyatı, 2055 dolara kadar tırmanarak 3 haftanın rekor seviyesine ulaşırken; gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1938 liraya taşıdı.

Haber Merkezi
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Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki düşüşle tırmanışını sürdürüyor. Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl faizleri düşüreceği beklentilerinin kuvvetlenmesinden destek bulurken, yaklaşık üç haftanın zirvesinde kadar çıktı.

2055 dolara kadar çıkan ons altın, saat 09.02 itibarıyla yüzde 0,23 kazançla 2048 dolarda işlem görüyor.

Gram altında tarihi rekor

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1938 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,33 primle 1921 liradan alıcı buluyor.

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