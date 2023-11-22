Gram altında sınırlı yükseliş

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,16 artışla 1849 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 1853 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 460 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 30 seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.