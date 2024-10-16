Gram altında yeni rekor (Ekim 16, 2024 Güncel Altın Fiyatları)

Altın fiyatları 16 Ekim 2024 Çarşamba gününe yükselişle başladı. Saat 11.55 itibarıyla ons altın yüzde 0,62 artışla 2679,13 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ons altının fiyatı 2679,47 dolara kadar yükselirken, rekor seviyeye çok yaklaştı. Ons altının tüm zamanların en yüksek seviyesi ise 2685,6 dolar olarak kaydedildi.

Dolar-TL paritesindeki artışla birlikte gram altın fiyatları da yukarı yönlü hareket etti. Gram altın, serbest piyasada 2950 TL seviyesini aşarak yeni bir rekora imza attı. Çeyrek altın 4966 TL'den, Cumhuriyet altını ise 20 bin 432 TL'den satılıyor.