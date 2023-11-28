Gram altından tüm zamanların rekoru

Altın, yatırımcıların Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönündeki tahminlerini artırması ve tahvil getirilerindeki düşüşünün etkisiyle, Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Pazartesi gününü 0,6 artışla kapatan spot altın, haftanın 2. işlem gününde 2.016 dolar seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan, Dolar/TL kuru ve spot piyasada altının onsu üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın 1.876 TL ile haftanın ikinci işlem gününde de rekor kırdı.

ABD’de tahvil getirileri, zayıf ekonomik verilerin merkez bankasının parasal sıkılaştırmayı bitirdiği yönündeki beklentileri desteklemesiyle düşüşlerini sürdürdü. Düşük tahvil getirileri faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumludur.